Российские оккупанты завершают перегруппировку и готовятся к масштабному наступлению – разведка

На сегодняшний день российские оккупанты завершают перегруппировку войск и пытаются определить наиболее уязвимые места Вооруженных сил Украины. После этого противник планирует начать широкомасштабное наступление в Донецком операционном районе.

Кроме того, несмотря на лживые заявление руководства РФ, оккупанты продолжают штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты перегруппируют батальонно-тактические группы из Беларуси на восток Украины.

"Противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе", – отметил Скибицкий.

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Кроме того, российские войска пытаются штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. К этим действиями агрессор планирует привлечь росгвардию и другие структуры, в том числе, ФСБ.

"Они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта, но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь" для того, чтобы уничтожить наше сопротивление", – прокомментировал представитель ГУР.

Напомним, российские оккупанты проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с попытками установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает стягивать резервы вблизи границы с Украиной для масштабного наступления на Донбасс. При этом глава РФ Путин стремится получить результаты к 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, высокопоставленные американские чиновники считают, что в войне РФ против Украины решающими будут следующие четыре недели. Независимо от ее результата, российские оккупанты потеряют силы после этого наступления.