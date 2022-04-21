Россия накапливает резервы для наступления на Донбассе. Путин хочет результатов до 9 мая, – Геращенко

Кремль продолжает стягивать резервы вблизи границы с Украиной для масштабного наступления на Донбасс. Путин стремится получить результаты к 9 мая.

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко на официальном Telegram-канале. В подтверждение своих слов он предоставляет спутниковые снимки.

На кадрах, сделанных 20 апреля в районе поселка Солоти Белгородской области, видны сотни единиц военной техники. Вероятна, она готовится к отправке в направлении Донбасса.

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"Эти колоны, как и все предыдущие станут кучей пережженого метала, а победа орков – такой же придуманной, как и все их "успехи"! Потому что эта победа за нами", – отмечает Геращенко.

По его словам, армия РФ планирует достичь каких-нибудь результатов к майским праздникам. Но, как уверяет нардеп, у врага ничего не выйдет.

"Путин хочет результатов к 9 мая. Ему нужна хоть какая-нибудь победа, так опозорится нужно было еще суметь", – пишет Геращенко. По его словам, ВСУ готовы отстаивать регион и продолжить сражаться с армией противника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменилась тактика Кремля с момента начала войны и зачем он усилил ракетные обстрелы городов Украины.