На Херсонщине возникли проблемы с мобильной связью, пропал интернет

В Херсонской области возникли проблемы с мобильной связью. Также в регионе пропал Интернет.

Вероятно, средства связи глушат российские оккупанты. Об этом сообщает издание "Суспільне".

В настоящее время связь отсутствует в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах.

Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне объяснил, что это не авария.

По состоянию на вечер субботы, в некоторых районах области заработал мобильный оператор Киевстар, но доступа к интернету нет.

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Отметим, что во время войны в любой момент могут возникнуть проблемы с мобильной связью. Вместо паники в подобных случаях следует использовать альтернативные способы коммуникации с родственниками и экстренными службами. Какие именно – рассказали в ГСЧС Украины.

В Украине все мобильные операторы во время войны ввели дополнительные бесплатные услуги, открыли доступ к некоторым платным услугам. Кроме того, оказывают помощь украинцам, которые вывезли в РФ и Белоруссию и медиков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мобильные операторы Украины заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Белоруссии. Речь идет о "Киевстаре", "Vodafone Украина" и lifecell.