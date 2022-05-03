"Это русская рулетка – погибнешь или нет". Как живет Харьков под обстрелами: фоторепортаж из города-героя

Город-герой Харьков уже более двух месяцев с начала полномасштабного вторжения российской армии находится под массированными обстрелами. Абсолютно безопасных районов попросту нет: прилететь может куда угодно. Несмотря на это на выезд из областного центра на блокпостах никаких очередей, наоборот – в город возвращаются люди. Тем временем часть харьковчан живут под землей.

Руководитель отдела расследований OBOZREVATEL Анна Молчанова провела несколько дней в Харькове. Подробнее об этом читайте в репортаже.

В Харькове в результате российских обстрелов и авианалетов разрушены уже более двух тысяч домов. "Не работают наши промышленные предприятия. Несколько крупнейших рынков Харькова уничтожены, сфера обслуживания почти не работает, строительный бизнес остановился. Город замер", – говорит мэр Игорь Терехов.

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На улицах действительно очень мало людей. Ни наземный общественный транспорт, ни метро не работают. Куда-то добраться (если нет своей машины) можно или пешком, или на такси. Машины приезжают очень быстро – буквально за две-три минуты.

"Для меня и моей семьи это единственный способ выжить. Работу и я, и жена потеряли, поэтому пошел таксовать. Зарегистрировался в службе, езжу на вызовы. Не сказать, что заказов много, но заработанных денег на еду пока хватает", - рассказал 57-летний мужчина.

По его словам, после 24 февраля он стал фаталистом и уже не боится обстрелов: "Чему быть – тому не миновать. Круглосуточно сидеть в укрытии я не могу, а жить за что?" Правда, опасается, что нарастающий дефицит топлива лишит его и этой работы – вот тогда будет совсем туго.

Нехватки воды и продуктов в Харькове нет: все это сейчас можно свободно купить. Правда, далеко не все магазині работают, закрылся и Auchan, а вот недавно подвергшийся обстрелу Конный рынок быстро возобновил работу. Местные жители с гордостью говорят: "Это же Харьков!"

В городе – самый настоящий культ чистоты. Ежедневно, несмотря на обстрелы, коммунальщики убирают и облагораживают Харьков. Даже в скверах и парках ежедневно "устанавливают" новые мусорные пакеты.

А на выходе из метро женщина выметает пыль и протирает парапеты: "А как иначе? В городе должно быть чисто!"

Коммунальщиками харьковчане неимоверно гордятся, а новости о высаженных цветах заставляют их плакать: "Это НАШ город! Сильный, стойкий!"

Почти треть харьковчан эвакуировались из города, остальные продолжают жить под обстрелами. Оставшихся без крова над головой людей переселяют в детсады, школы, интернаты. Часть харьковчан обжились даже в метро.

Только на одной из станций подземки, куда мы спустилась вместе с помощником начальника полиции Харьковской области Вячеславом Марковым, постоянно живут чуть более 150 человек, среди которых 16 детей. Самому младшему из них – около трех лет.

"Дети, которые ранее попали под обстрел, боятся выходить наверх. У нас на днях произошел перепад напряжения, буквально на минуту пропал свет, так у них случилась истерика. Очень тяжело смотреть, просто до слез", – рассказала сотрудница метрополитена.

На станции люди установили палатки, которые дают иллюзию обособленного жилья. Некоторые харьковчане лавочки превратили в кровати, другие – расстелили матрасы прямо на полу.

На одном из столов даже поставили микроволновку, чтобы можно было разогреть еду, есть и электрический чайник. С питанием людям помогают – 3-4 раза в день привозят горячую еду. Макароны, каша, яйца, мясо – с голоду точно не умрешь.

Харьковчанка Елена рассказала, что в метро она с маленьким сыном живут почти два месяца. "Работы у меня уже нет, квартира пока еще цела, но что будет завтра – не знаю. Тут мы как-то протянем, спасибо что помогают, а вот уезжать я не хочу. Семья из нашего района (дети ходят в один садик) уехала во Львов и там во время ракетного обстрела был ранен их мальчик. Так что не знаешь, где "догонит", – объяснила женщина.

Детей, которые живут в метрополитене, опекают и стараются баловать полицейские – с разрешения родителей привозят им мороженое, по которому те так истосковались. А брейкдансер Максим Тележный учит детей танцевать. Завидев любимого тренера, дети несутся к нему со всех ног и обнимают.

Развлечений тут действительно раз, два и обчелся. Но дети читают, играют, рисуют для защитников. И надеются, что их подземная жизнь скоро закончится.

В Харькове нет абсолютно безопасных районов - прилетает и по центру, и по окраинам. Люди горько шутят: "Вот это и есть самая настоящая русская рулетка – погибнешь или нет".

Салтовка – один из районов Харькова, который наиболее пострадал от обстрелов российской армии. Тут не работает ничего.

Высотки – в черных подпалинах от пожаров, много домов пробиты насквозь. Большую часть времени люди прячутся в подвалах.

Возле одного из подъездов неожиданно встречаем парня. Саша жил в этом доме на третьем этаже, а после попадания в высотку перебрался в соседнюю.

"Несколько дней назад тут был прилет. Вон дуло валяется со снаряда – железное, длинное. Я ночевал в подвале, когда прилетело, загорелся балкон на втором этаже, повылетали стекла", – рассказывает он.

Каждый день Саша приходит к своему подъезду и под окнами собирает обломки: "По два-три часа в день тут работаю. Вот позвонил коммунальщикам, обещали забрать мусор. Я на позитиве, не падаю духом. скоро ведь все закончится, наступит мир".

В это время мощный "гуп" раздается довольно близко, но на него парень не обращает ни малейшего внимания.

Ежедневно по жилому массиву россияне наносят удары, тем не менее некоторые жители отсюда категорически не хотят уезжать. Два главных аргумента: "мы никому нигде не нужны" и "остаемся, потому что тут наш дом".

"Легко сказать – уезжайте. А куда? Тут хотя бы своя квартира, а как платить за аренду? Есть запасы консервации и огромная благодарность волонтерам - привозят покушать. Пока как-то держимся", – рассказала жительница Салтовки. Ирина тоже надеется, что "вот-вот война закончится".

В некоторых домах есть свет и вода – настоящая роскошь. В других – все отсутствует и еду приходится готовить на улице. Было бы из чего.

Люди помогают не только друг другу, одиноким соседям, но и спасают животных. "Подобрали собаку на Северной Салтовке. Вся побитая, сломанные ребра… Подлечили, сейчас он уже живет у наших родственников на даче - в области. Туда не долетают звуки обстрелов, а тут, в Харькове, пес очень боялся: реагировал на любой шум, даже на хлопнувшую дверь", – поделился еще один местный житель Алексей.

Все местные жители как один проклинают Россию. "Если раньше мои соседи, даже несмотря на оккупацию Крыма и Донбасса, находили для России оправдание, то сейчас как отрезало. Получили прививку от "русского мира". После того, как на себе испытали "братскую любовь", молятся на нашу армию", – говорит Ирина.

К защитникам в Харькове отношение действительно трепетное. Завидев парней в камуфляже, подходят на улицах и спрашивают, чем могут помочь. Подходят просто пожать руку или же угостить ароматным напитком из передвижной автокофейни. На кассах пропускают без очереди.

Военные убеждены, что мнение о Харькове как об "абсолютно пророссийском городе" – глупый миф.

"Тут есть, конечно, нюансы, но количество патриотов Украины – огромное. Так что Россия круто просчиталась. Много харьковчан пошли воевать и это факт", – говорит офицер.

Страшные цифры, за которыми огромная боль: с начала полномасштабного вторжения России на Харьковщине уже погибли 617 гражданских, среди них 27 детей. Много людей были ранены.

Советник главы Харьковского областного совета, волонтер Наталья Попова, говорит, что всем пострадавшим в результате обстрелов оказывается своевременная и качественная помощь. Главное – довезти до больницы. То же самое и с женщинами, которые рожают – несмотря на трудности войны, они получают все необходимое.

Причем в больницах Харькова проводят не только ургентные (срочные) операции, кое-где уже начали и плановые. "Единственное направление, самое сложное для нас – это нейрохирургия, потому что нейрохирурги практически все покинули город и область. Кое-кого удалось привлечь обратно и они работают", – говорит Попова.

Что касается питания больных, то такого как сейчас в больницах Харькова – никогда не было. "Потому что когда госпитализируют одновременно четырех членов семьи, двое из которых – дети, то понятно, что к ним никто не приедет, не привезет покушать. Мы это поняли в первые дни и главной задачей было обеспечить питание, так как выздороветь можно только при полноценной поддержке организма – и это сейчас обеспечено", - объяснила Наталья.

В больницах для экстренной помощи, для проведения операций и лечения в послеоперационный период есть все необходимые медикаменты, пациентам не нужно их покупать.

"Если мы говорим про стационар, инфузию, уколы, капельницы и т.д. – они обеспечены всем. Если на фоне какого-то заболевания нужны антибиотики – они есть, а вот, например, пробиотиков уже нету. По той причине, что если в первые 30 дней войны нам шла медицинская гуманитарка, то сейчас – нет. Привозят перевязочные, антисептики, физраствор, какие-то антибиотики – и все. Нам говорят: мол, посмотрите, в Харькове открыты аптеки, в них все есть. А где людям взять деньги на лекарства, если у нас ничего не работает? Например, в Харькове открыты пять кофеен, а в начале войны их было полторы тысячи", – говорит Попова.

Несмотря на то, что ситуация в Харькове очень сложная, сюда возвращаются люди. Признаются, что уже нет ни денег, ни сил "прятаться". Верят в наших военных, которые защищают любимый город. Эта вера – все, что их держит на плаву и не дает отчаяться.

Продолжение следует…