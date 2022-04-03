Россияне выкрали и расстреляли семью старосты под Киевом: подробности трагедии

Под Киевом в селе Мотыжин российские оккупанты выкрали семью старосты населенного пункта. После освобождения Мотыжина тела членов семьи были найдены закопанными в лесополосе. Оккупанты перед смертью их пытали.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Село Мотыжин находится в каких-то 45 км от Киева по Житомирской трассе. В первые дни войны сюда еще можно было добраться, но потом мост взорвали, а саму Житомирскую трассу начали обстреливать российские войска. Чуть позже тут появились российские танки со значками V.

Семья старосты Мотыжина Ольги Сухенко решила, что покидать дом и село не будут. Хотя такая возможность у них была.

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Ольга Петровна, ее муж Игорь Васильевич и сын Александр до последнего помогали своим односельчанам чем могли. "Лекарства, масло, продукты, все, что могли, они раздавали жителям. Понемногу, но каждому доставалось, они никого не обижали", – вспоминает о них местная жительница Людмила.

Последняя запись на страничке Ольги Сухенко в Facebook от 27 февраля гласит: "Уважаемые жители села. У нас в селе чужая сволочь. Будьте осторожны, не выходите из дома. Сохраняйте спокойствие".

Как описывает события Даша, девушка сына Александра, в первый день войны они собрались и приехали в Мотыжин к родителям Саши, надеялись, что там будет спокойно.

"Так и было до определенного момента, пока в село не зашли русские танки со значком V. С этого момента все изменилось. Мы просыпались и засыпали под звуки взрывов, нам сообщали ужасные новости", – описывает Даша.

Однако семья продолжала помогать жителям Мотыжина. До 23 марта, пока в их дом не явились российские военные. По словам девушки, Александр их не испугался. В этот день россияне забрали родителей, а потом пришли и за сыном.

Как рассказывает местный житель, который знал погибших, семья пропала. Сначала пришли россияне, провели обыск, забрали машину "Тойоту". Затем вернулись и увезли Ольгу Петровну и Игоря Васильевича. А потом забрали и Александра.

"Они о чем-то пытались с ними договориться. Но эта такая патриотическая семья, что их не сломить. Никто не знал, что с Сухенко, куда их увезли, но все надеялись, что они живы, находятся в плену у орков", – говорит знакомый.

Семью Сухенко – маму и сына – нашли убитыми в лесополосе через десять дней, уже после освобождения Мотыжина. Их тела были закопаны в братской могиле с другими людьми. Перед смертью их пытали.

"Это были российские солдаты. Никакие не чеченцы, а именно россияне. Их людьми нельзя назвать, какой-то сброд, бомжи. Они принесли нашему селу очень много горя. После них тут местных жителей практически не осталось. Они убивали просто так. В первый день, как они появились, они ранили одного мужчину. Помочь ему приехал врач. Так они забрали обоих, и уже через пару дней их нашли мертвыми. Неделю назад пропал дядька с другом. А недавно их нашли под Березиным мертвыми. Они были связаны, их расстреляли", – продолжает мужчина.

В Мотыжине много дней на дорогах лежали тела убитых местных жителей, некоторых уже даже невозможно узнать.

Россияне постоянно брали в плен людей, мародерствовали. "Потом они на машине ехали и вывозили ворованные вещи, но их подбили, они сгорели вместе с награбленным", – рассказывает мужчина.

Жители пытались уехать из села, но колонны машин расстреливались россиянами, они не жалели никого – ни стариков, ни детей. Единицам удавалось вырваться и остаться живым. Такое впечатление, что у российских захватчиков был приказ уничтожать мирных людей.

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