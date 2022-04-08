Российские оккупанты обстреляли Авдеевку, разрушены дома: есть погибший. Фото

Российские оккупанты продолжают атаковать Донецкую область – в пятницу утром они нанесли удар по Авдеевке. В результате обстрелов, по предварительным данным, один человек погиб, еще один был ранен.

Также известно, что из-за обстрелов разрушены по меньшей мере 5 домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В целом ситуация в области – стабильно напряженная. Тяжелее всего – в Мариуполе, где украинские защитники уже около полутора месяцев ведут героическую оборону города, отражая большие силы противника.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать мирное население. В четверг, 7 апреля, они ударили с вертолета по Угледару и нанесли ракетный удар по Славянску.

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В результате в Славянске ранен один человек и повреждено более 10 домов. В Угледаре из-за обстрелов врага также один человек получил ранения, в целом по городу очень много разрушений.

Кроме того, в Марьинской громаде в результате атак ранены 4 человека, а также повреждены 2 дома.

Отмечается, что россияне продолжают терроризировать мирное население. Сейчас они не только не дают выехать гражданским с оккупированной территории, но и препятствуют эвакуации из свободной части Донбасса.

Ночью россияне обстреляли населенные пункты в Очеретинской и Торецкой громадах. В Нью-Йорке уже возобновили газоснабжение, также местная администрация организует подвоз воды и эвакуацию населения.

"Все преступления русской армии тщательно фиксируем! Никто не уйдет от наказания!" – подчеркнул Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли авиаудары по железной дороге в Барвенково 7 апреля. В результате движение поездов было заблокировано.

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы для захвата Мариуполя и наступления в районе города Изюм Харьковской области. Захватчики также пытаются прорвать оборону группировки украинских военных на Донецком направлении.