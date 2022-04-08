Оккупанты сосредоточили усилия на захвате Мариуполя, наступлении на Изюм и прорыве на Донецком направлении – Генштаб

Российские оккупанты продолжают накапливать силы для захвата Мариуполя и наступления в районе города Изюм Харьковской области. Захватчики также пытаются прорвать оборону группировки украинских военных на Донецком направлении.

В то же время враг пытается сдерживать продвижение Вооруженных сил Украины на Южнобугском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 8 апреля.

По-прежнему сохраняется опасность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. В свою очередь беларусские войска проводят подготовку на полигонах страны.

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"По имеющейся информации, на территории республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании", – сообщают в Генштабе.

Российские оккупанты завершают восстановление подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей. Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют мероприятия оперативного оборудования территории. Основное внимание оккупанты уделяют восстановлению участков железной дороги из города Купянск в Харьков, Изюм и Сватово силами подразделений железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

В Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков. Для недопущения продвижения украинских военнослужащих враг ставит минно-взрывные заграждения. Во временно оккупированном Изюме представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной "полиции", осуществляют незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и установлении контроля над Мариуполем. Продолжают ведение штурмовых действий по большинству направлений.

Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такие обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, однако не одержали успеха.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили семь атак врага, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника. Авиация ВСУ продолжала наносить удары по местам скопления вражеских войск.

Ранее сообщалось, что накануне под Мариуполем Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий нанесли армии России мощный удар. Ликвидировано как минимум 118 российских военнослужащих.

Отметим, что по состоянию на утро четверга, 7 апреля, Россия потеряла в войне в Украине 18 900 своих солдат. Также украинские защитники уничтожили 698 танков и 150 самолетов. В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской власти все тяжелее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.