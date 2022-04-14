Российские оккупанты на Херсонщине давят гусеницами зерно и смешивают его с землей

На территории временно оккупированной Херсонской области российские войска уничтожают запасы продовольствия. Оккупанты разрушают зернохранилища и гусеницами смешивают зерно с землей.

Также оккупанты уничтожают посевной материал, который фермеры готовили к предстоящей посевной кампании. Об этом сообщает "24 канал".

Беженцы из Херсонской области рассказали, что оккупанты просто открыто издеваются над людьми. Зверства россиян проявляются в том числе в уничтожении продовольственных запасов.

Так, российские оккупанты танками и другой тяжелой техников разрушают зернохранилища, в которых аграрии хранили посадочный материал.

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"Они разваливают стены хранилищ, а затем давят гусеницами техники зерно и смешивают его с землей. Все это, чтобы люди не могли сделать посевы на полях и даже прокормить себя и своих родных", – рассказал журналист.

Напомним, российские оккупанты совершили ракетный обстрел зернохранилища "Баловнянской производственной базы" под Николаевом. В результате вражеской атаки работа предприятия была парализована.

Ранее в Запорожской области российские оккупанты уничтожили сельскохозяйственную технику одного из предприятий, которое должно было начать весенние полевые работы. Такие действия врага чреваты срывом посевной в регионе.

В то же время, по сообщению министра инфраструктуры Александра Кубракова, большинство крупных промышленных предприятий в области возобновили работу. Конкретных названий он не перечислил, но уточнил: речь идет о государственных и частных производствах, обеспечивающих экономику региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитик TeleTrade Сергей Родлер сообщил, что посевная кампания в Украине, которая стартовала этой весной, будет самой сложной со времен Второй мировой войны – около четверти сельхозземель сейчас нельзя использовать для сева. Но сеять все равно нужно, хотя бы в тех объемах, в которых это возможно. Он не берется четко прогнозировать урожайность, но считает, что зерна людям хватит.