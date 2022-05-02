РФ может готовить провокацию с распространением холеры – разведка

В России приступили к подготовке к эпидемии холеры в приграничных с Украиной российских областях. Там готовят лаборатории для проведения исследований на холеру, а больницы – к проведению противоэпидемических мероприятий.

В Главном управлении разведки предостерегают, что в конце мая РФ может совершить в пограничных районах России провокации с целью обвинить Украину в применении "биологического оружия". Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Украинские разведчики сообщили, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры". В ней, в частности, речь идет об "усилении мер профилактики" этого заболевания в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае и оккупированном украинском Крыму.

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В этих регионах местные управления "Роспотребнадзора" должны до 15 мая подготовить лаборатории для исследований на холеру, усилить контроль на торговых объектах и в людных местах и информировать местное население о мерах профилактики этого заболевания.

А до 1 июня больницы и поликлиники, согласно постановлению, должны быть полностью готовы к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчеты необходимых препаратов.

Украинские разведчики делают из этого вывод, что Россия может готовить циничную провокацию.

"Вероятно, в конце мая – начала июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", - предостерегают в ГУР МОУ.

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