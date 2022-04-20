Решающая битва с РФ уже началась, – спикер Минобороны

Битва украинских защитников с вражеской армией РФ за Донбасс идет уже несколько дней. Захватчики в последнее время активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.

Кроме этого, оккупанты на востоке забрасывают ракетами и обстреливают артиллерией населенные пункты. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью "РБК-Украина".

По его словам, в последние несколько дней враг значительно ускорил наступательные действия в Восточной операционной зоне. Также русские войска увеличили количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии боевого столкновения.

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"Поэтому сейчас мы можем говорить, что это решающее сражение уже началось", – объяснил Мотузяник.

По убеждению полковника украинской армии, широкое наступление российских оккупантов на востоке нашей страны рано или поздно должно было состояться.

В то же время важно понимать, что украинские города и села на этой территории являются большими и маленькими крепостями, которые мужественно держат оборону и мешают врагу.

"Они не дают осуществиться его планам захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе – это, без преувеличения, решающая битва за Украину", – подчеркнул спикер Минобороны.

Отметим, что на 56-е сутки войны армия РФ прибегает к наступательным действиям на востоке Украины. Оккупанты сосредоточивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донбасса. Также захватчики пробовали наступать на Изюмском направлении, а основные силы бросили на Мариуполь.

При этом защитники Украины дают достойный ответ противнику. Накануне ВСУ отбили наступление оккупантов в Рубежном, Попасной и Авдеевке.

Как сообщал OBOZREVATEL, прогнозируют, что битва за Донбасс может стать одним из самых больших танковых противостояний со времен Второй мировой войны. Получение контроля над территорией Донетчины и Луганщины называют ключевой целью обеих сторон в войне Украины против российских захватчиков.