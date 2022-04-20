Враг пытался наступать в районе Изюма, основные силы брошены на Мариуполь – Генштаб

На 56-е сутки противостояния Сил обороны Украины российскому военному вторжению враг продолжает прибегать к наступательным действиям на востоке. Свои усилия оккупанты направляют на установление полного контроля над территорией Луганской и Донецкой областей, однако безуспешно.

Вместе с тем войска РФ не оставляют попыток захватить Мариуполь и наносят ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре в разных уголках нашей страны, что приводит к новым разрушениям и жертвам. О военной ситуации сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ударов российской авиацией по объектам в Украине с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Беларуси.

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Определенные подразделения ВС СБ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-беларусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы на указанном направлении осуществляется оккупантами в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении российские войска предприняли попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровно. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают производить обстрелы передовых позиций украинских войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах Кременной, Торского и Зеленой Долины. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении на населенный пункт Лиман.

Оккупанты пытаются совершать наступление с целью продвижения вглубь Попасной. После попыток штурма в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих ВС РФ. Точное количество ныне уточняется.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на захвате Мариуполя, продолжают штурмовые действия возле завода "Азовсталь".

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Большая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Также ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка.

В Генштабе ВСУ утверждают, что в дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огненное влияние на украинские позиции и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковщины в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

Накануне Силы обороны Украины на территории Донецкой и Луганской областей отбили десять атак российских захватчиков, уничтожили 12 танков, 28 единиц бронированной и две автомобильной техники, артиллерийскую систему.

Со своей стороны группировка Воздушных сил ВСУ ликвидировала девять воздушных целей – самолет, вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатую ракету.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир полка "Азов" Андрей Белецкий убежден, что для идеальной деблокады Мариуполя нужно реальный расклад сил – ослабленных российских и укрепленных украинских. Вопрос напрямую зависит от битвы за Донбасс.