Разведка обнародовала имена оккупантов из Каспийска, которые совершают убийства украинцев

Убийства и издевательства над мирными украинцами на Запорожском и Мариупольском направлениях совершают российские военные 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852) города Каспийск в составе 58 армии. Список этих военных преступников обнародовала украинская разведка.

В него вошли 1963 человека во главе с командиром полка – полковником Зеленским Павлом Николаевичем, 16.03.1990 года рождения. Полный список путинских убийц опубликован на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – подчеркнули в ГУР.

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Напомним: в ГУР заявили, что министра обороны РФ Сергея Шойгу вероятнее всего ожидает трибунал в России. Он был одним из ярых поклонников начала войны в Украине и нынешние провалы россиян в Украине с высокой долей вероятности повесят прежде всего на него. Поражения в Украине уже стоили должностей по меньшей мере 6 командирам оккупационной армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские разведчики получили данные предателя из оккупированного Россией Крыма, который сейчас воюет против Украины. Это бывший сотрудник крымской бригады Внутренних войск МВД Украины Валерий Гарькавенко, который в 2014 году перешел на службу к агрессору.