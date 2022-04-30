Разрушения на 'Азовстали' показали на спутниковом фото: некоторые здания превратились в руины

Завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью разрушен российскими оккупантами, которые его постоянно обстреливают. В бомбоубежищах предприятия находятся мирные жители города и защитники Украины.

Об этом свидетельствует появившийся в сети спутниковый снимок от Maxar Technologies. На фото хорошо видны обрушенные крыши помещений и обгоревшие стены.

Некоторые здания завода полностью превратились в руины. Другие получили серьезные повреждения. Также от вражеских авиационных и артиллерийских ударов пострадали жилые и государственные здания к востоку от завода.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска, несмотря на непосредственный приказ президента РФ Владимира Путина, не прекратили обстрелы "Азовстали". В результате одного из ударов обрушилось бомбоубежище, где находился полевой госпиталь, а именно – хирургическое отделение. Раненые гражданские и военные остались без медицинской помощи.