Разрушения на "Азовстали" показали на спутниковом фото: некоторые здания превратились в руины
Завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью разрушен российскими оккупантами, которые его постоянно обстреливают. В бомбоубежищах предприятия находятся мирные жители города и защитники Украины.
Об этом свидетельствует появившийся в сети спутниковый снимок от Maxar Technologies. На фото хорошо видны обрушенные крыши помещений и обгоревшие стены.
Некоторые здания завода полностью превратились в руины. Другие получили серьезные повреждения. Также от вражеских авиационных и артиллерийских ударов пострадали жилые и государственные здания к востоку от завода.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска, несмотря на непосредственный приказ президента РФ Владимира Путина, не прекратили обстрелы "Азовстали". В результате одного из ударов обрушилось бомбоубежище, где находился полевой госпиталь, а именно – хирургическое отделение. Раненые гражданские и военные остались без медицинской помощи.