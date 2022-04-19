Мариуполь – сплошная линия фронта, есть только две безопасные зоны, – советник мэра

Мариуполь полностью превратился в линию фронта. Трудно сказать, что какая-то из сторон контролирует город. У врага есть только два безопасных места, где сейчас находится гуманитарная помощь. Во всех остальных частях населенного пункта идут ожесточенные бои.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что у российских военных есть только две зоны безопасности.

"Это фактически микрорайон "Восточный" и небольшая зона Левобережного района, которая к нему примыкает. А с другой стороны – так называемый 23-й жилой массив в направлении Никольского проспекта. Это две небольшие зоны, все остальное – это линия фронта, которая меняется в течение дня", – утверждает Андрющенко.

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По его словам, пока нельзя утверждать, что кто-то контролирует город. Хотя Кремль и пытается распространить информацию, что Мариуполь оккупирован, это не соответствует действительности. "Мариуполь – это и есть линия фронта. Там трудно сказать, кто что контролирует", – подчеркивает советник мэра.

Андрющенко добавляет, что промзона окруженного города постоянно находится под обстрелами. Российские оккупанты бомбят завод "Азовсталь" и близлежащие жилые кварталы сверхтяжелым вооружением. "Ведется огонь из тяжелой артиллерии, танков и периодически проводятся зачистки. Весь Мариуполь сегодня – это большая зона боевых действий. Поэтому у нас ситуация стабильно тяжелая", – подчеркивает советник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в очередной раз отказалась открыть гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Мариуполя.