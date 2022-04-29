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Раненых детей просто обезболивали перед смертью: врач из Мариуполя рассказал об ужасах осажденного города. Фото

Екатерина Белоброва
Война в Украине 2022
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Раненых детей просто обезболивали перед смертью: врач из Мариуполя рассказал об ужасах осажденного города. Фото

С начала полномасштабного вторжения в Украину на территориях, где уже шли ожесточенные бои, единственные профессии, которые оставались остро востребованными – медицинские работники. Так в уже заблокированном Мариуполе врачи начали лечить с первых дней осады: в холоде, с полным дефицитом медикаментов, а нередко в темноте и наощупь.

Об этом рассказал 27-летний анестезиолог Мариупольской больницы №4 в Левобережном районе Андрей Сербин, поделившись ужасами, свидетелем которых он стал, порталу "Свои". 24 февраля, в день когда началась война, он приехал в свое отделение и покинул его только 21 марта.

Селфи Андрея Сербина.
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Лечить в ледяных палатах

С начала марта в больнице осталось всего два хирурга, два травматолога, два анестезиолога, включая и самого Сербина. Он утверждает, что экстренные обстоятельства не сделали их героями, просто они могли выполнять свою работу когда левый берег Мариуполя уже был отрезан от остального мира.

"Отопления не стало в конце февраля, а 3 марта посыпались стекла, – вспоминает анестезиолог. – Почти по всему северному фасаду. Уже не было электричества. Плюс стало холодать на улице. Все это привело к тому, что у нас в помещении было не больше 4 градусов тепла.

Никаких обогревателей мы себе не могли позволить, потому что электричество было от дизельного генератора. Солярки было очень мало и ее нужно было экономить. Генератор в больнице был еще до войны, довоенный запас дизельного топлива мы сожгли за два дня. Пока еще функционировали заправки, администрация больницы в первые дни закупила солярку, потом нам три или четыре раза ее привозили военные.

Пациенты, выздоровев, оставались в больнице. Они заправляли генератор, следили за его бесперебойной работой. Но на 21 марта, когда мы уезжали, начмед сказал: "Солярки осталось на 3-4 часа работы генератора".

Из-за холода мы надевали всю одежду, которую имели. А сверху - ковидные комбинезоны, оставшиеся в больнице после вспішки пандемии. Во-первых, чтобы защитить вещи от крови, рвоты и прочих биологических жидкостей, которыми было заляпано абсолютно все. Во-вторых, в них вроде бы больше сохранялось тепло.

Однако, подолгу оставаясь в операционных, замерзали так, что врачи и младший медицинский персонал переходили в неконтролируемое состояние. Всем было тяжело. Женщины не выдерживали, уходили куда-нибудь, заворачивались в одеяло и сидели, пытаясь согреться. Так было, если, конечно, ситуация в операционной позволяла. Первый раз мы согрелись в Токмаке, 23 марта".

Снаряд приземлился возле одного из городских центров .

Спасать жизни, изнывая от голода

"Где-то до 2 марта работали еще магазины и можно было с риском для жизни выскочить и схватить с пустых полок АТБ что-то завалявшееся, не имеющее пищевую ценность, вроде чипсов или оливок.

Первого числа мы вышли в короткую вылазку и купили четыре буханки хлеба. Это хлеб мы растянули аж до середины марта. Потом уже хлеба не было.

В больнице был пищеблок с запасами еды. Эту еду делили на отделения и готовили в мультиварках, пока шли операции, включали генератор и был свет. Еда, конечно, была исключительно бюджетной и очень диетической.

К ограниченному запасу еды добавлялась проблема приготовления большого объема пищи. В нашем отделении было всего две мультиварки, а готовить приходилось на 20 человек. Соответственно порции были весьма скромные.

Вода для готовки была из скважины и это был большой плюс. Скважина, насос которой работал на солнечных батареях, была в нескольких километрах от больницы. Раз в 2-3 дня мы грузили в одну из машин какого-нибудь доктора всю имеющуюся тару и ехали за водой по городу, который обстреливался просто постоянно".

Жительница Мариуполя готовит еду прямо во дворе .

Беспомощность перед смертью пациентов и коллег

"День, когда поступил всего один раненый, – 20 марта. Тогда же был и один убитый. Доктор Казанцев. Это один из старожилов больницы. Ему было больше 60 лет. Он работал заведующим инфекционным детским отделением. Утром 20 марта доктор с чайником вышел из убежища своего корпуса, чтобы отнести кипяток в убежище соседнего инфекционного корпуса, где находились люди.

Между зданиями 10 метров. И возле корпуса, куда направлялся Анатолий Борисович, был взрыв. Его отбросило назад к своему корпусу. Чайник остался возле воронки. Анатолий Борисович погиб от травмы головного мозга. Мы похоронили его на клумбе между двумя корпусами - в двух метрах от его места работы.

Остальных умерших клали в мешки и выносили во двор. Они лежали под стеной больницы. По правилам, судмедэксперты должны делать заключения, что стало причиной смерти каждого человека. Только после этого их можно хоронить".

Могила рядом с магазином "Живого пива".

"Дети, которым мы не смогли помочь.."

"За все время было порядка 15 пострадавших детей. Самое страшное – черепно-мозговые травмы. Наша больница не специализировалась на нейротравмах, поэтому у нас не было нейрохирургов.

Наша помощь детям, их восстановление после операций в таких условиях - это те эпизоды, которые поднимали нам моральный дух.

К сожалению, было и другое. Много раз привозили мертвых детей. И было еще хуже, когда дети поступали к нам живыми, а мы ничем не могли помочь.

Мама, бабушка и годовалый ребенок вышли после обстрелов во двор приготовить еду. Прилетел снаряд. У всех поражение головы. У мамы просто царапины. У бабушки довольно тяжелая травма лицевого черепа, серьезно пострадал глаз. А вот годовалому мальчику осколок попал в голов у. Через лобную часть было сквозное отверстие. Его привезли еще живым. Содержимое черепа было снаружи. Мать, конечно, отказывалась понимать, что шансов нет. Мы обезболили ребенка. К сожалению, на этом наша помощь закончилась. Через 15 минут после поступления в больницу годовалый ребенок умер.

Был эпизод, когда поступили двое детей - 10 и 16 лет. Насколько я понял, они не были родственниками, но их привезли с одного места с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами. Мы не могли им помочь. Лишь обезболили. Положили друг на друга. Укрыли одеялом. И все".

Погибший в Мариуполе подросток .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время встречи президента Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем забрезжила надежда на возможность вывоза людей из заблокированного Мариуполя.