Украинская ПВО за сутки сбила над Одесщиной 4 российские ракеты

Одесщина 8 мая с самого утра подвергалась российским ракетным ударам, но не все вражеские атаки были успешными. Четыре ракеты сбили украинские силы ПВО.

Об этом вечером в воскресенье на своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Максим Марченко. "Прилеты", которые не удалось предотвратить, припали на гражданские здания и объекты инфраструктуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, в области в этот день пострадал жилой дом. Там было ранено молодую девушку

В Болградском районе авиаудар оккупантов уничтожил электроподстанцию. В шести населенных пунктах из-за этого нет света.

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"Вот такой день памяти и примирения. Такое примирение по-русски. Таким видит мир российская сволочь", – возмутился Марченко.

Он добавил, что одесситов сломать невозможно и Украина обязательно победит.

Как писал OBOZREVATEL, российские оккупанты второй день подряд наносят ракетные удары по Одессе. 8 мая они запустили три ракеты по городу с акватории Черного моря.

Напомним: с 22:00 8 мая в Одессе начинается удлиненный комендантский час. Он продлится полтора суток и завершится аж в 5:00 утра во вторник, 10 мая.