Путин сменил командира псковских десантников, который мог руководить зверствами в Буче: о его судьбе ничего неизвестно – СМИ

В России назначили нового командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Им стал полковник Денис Шишов – он сменил на должности генерал-майора Сергея Чубарыкина, который мог руководить зверствами российских оккупантов в Буче.

Об этом назначении сообщило 20 апреля Псковское агентство информации, соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 18 апреля. Как пишет Русская служба BBC News, на данный момент о дальнейшей судьбе Чубарыкина нет никакой информации, неизвестно, назначали ли его на новую должность.

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О том, что военнослужащие псковской дивизии, которыми в тот момент командовал генерал-майор Сергей Чубарыкин, виновны в военных преступлениях против мирных жителей Киевщины, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области", – сказано в сообщении.

Ранее Чубарыкин воевал в Сирии. В Украине он командовал действиями псковских десантников, которые в 2014 принимали участие в войне на Донбассе.

Напомним, что 18 апреля Путин присвоил почетное звание "Гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ. Именно эта бригада совершила больше всего преступлений против мирного населения в Киевской области, в частности в городе Буча.

В указе Путина говорится, что почетное звание бригада убийц, насильников и мародеров получает за "массовый героизм и отвагу" при оккупации пристоличного региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области продолжают находить тела жертв российской агрессии. Уже было найдено более 420 тел погибших граждан.