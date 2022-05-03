Пропагандист Соловьев в каске приехал в Мариуполь. Фото

Во вторник, 3 мая, в разрушенный российскими войсками украинский Мариуполь прибыл российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев. Там он встретился с главой боевиков так называемой "Донецкой Народной Республики" Денисом Пушилиным.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также Соловьев выложил фото, на котором он стоит у стелы Металлургического комбината имени Ильича в присутствии Пушилина.

"С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича. Все подробности уже завтра в Утренном шоу Полный Контакт радиостанции ВестиFM и канала Соловьев Live", – подписал он фото.

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Обращает на себя внимание, что Соловьев экипировался так, будто собирается идти в бой (каска, бронежилет, камуфляж), тогда как Пушилин стоит рядом в обычной гражданской куртке.

Как известно, "Металлургический комбинат имени Ильича" находится на противоположном краю города от комбината "Азовсталь", где продолжаются бои между защитниками города и российскими оккупантами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцы сняли документальный фильм "Хроники ада" о жизни в блокадном Мариуполе под круглосуточными обстрелами и бомбежками со стороны российской армии.

Также сообщалось, что 1 мая впервые за все дни войны заработал гуманитарный коридор из "Азовстали". Впервые с начала войны было двое суток настоящего прекращения огня.

Защитники Мариуполя показали уникальные кадры операции по спасению людей из "Азовстали". Заложники России увидели солнце впервые за два месяца.

Однако, в ночь с 1 на 2 мая российские оккупанты снова нанесли мощные удары по украинским защитникам, скрывающимся от врага на территории металлургического комбината "Азовсталь". Враг использовал всё возможное оружие, в том числе корабельную артиллерию.