Пропагандист Марков и друзья Путина сбежали из России в Дубай: выяснились подробности. Фото

После начала полномасштабного вторжения России в Украину один из самых дорогих городов мира – Дубай – стал приютом для российских пропагандистов и олигархов. Часть из них не покидают ОАЭ с первых дней войны.

При этом представители российской "элиты" не только сами сбежали из РФ, но и прихватили с собой яхты и самолеты. Об этом говорится в расследовании украинских СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Журналисты выяснили, что кремлевский политолог и пропагандист Сергей Марков давал интервью одному из российских телеканалов из Дубая. По интерьеру удалось узнать номер в гостинице Delta Hotels by Marriott Jumeirah Beach. Прячась в отеле, где стоимость номера начинается от 500 долларов за ночь, Марков рассказывает, что "война идет приблизительно так, как и планировалась" и в традиционной риторике расхваливает Путина.

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В начале апреля в Дубай также заметили депутата Пермской городской думы и по совместительству вице-президента федерации дзюдо РФ Владимира Плотникова.

"Первый вице-президент этой федерации – один из ближайших друзей президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг, компании которого занимались строительством Крымского моста после оккупации полуострова. Сам Плотников кичился своей дружбой с Ротенбергом даже в интервью", – говорится в журналистском расследовании.

Несколько лет назад Плотников заявил, что России не хватает Сталина, но с началом войны РФ против Украины сбежал на свою виллу в Дубай. При этом бездонным источником информации о депутате стала страница запрещенного в России Instagram его жены Елены. Последнее фото из Москвы женщина опубликовала 22 февраля, за два дня до нападения РФ на Украину. После того снимки на странице появляются из Дубая и Мальдив.

Друг Плотникова и один из самых близких соратников Путина Аркадий Ротенберг также отсиживается в Дубае.

"Самолет Ротенберга Bombardier Global 5000 с начала войны неделю не покидал Москву, 1 марта вылетел на Мальдивы, 4 прилетел в Дубай и до сегодняшнего дня находится в этом эмирате. Самолет Bombardier Global 5000 брата Ротенберга Бориса тоже больше месяца не вылетает из Дубая. С начала полномасштабного вторжения он вообще не посещал Россию, 28 февраля самолет вылетел из Ниццы в Дубай, где и находится сегодня", – говорится в материале.

Примечательно, что братья Ротенберги находятся под санкциями США, Великобритании и Европейского Союза.

Кроме того, Дубай стал "убежищем" для яхт российских олигархов. Лишь благодаря одному судну журналисты смогли определить местонахождение целой группы представителей российской элиты.

В Дубай заметили яхту Titan олигарха Александра Абрамова. Он является один из ближайших бизнес-партнеров Романа Абрамовича и занимает 25-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes.

"Один из самолетов Абрамова AIRBUS A-319 еще 23 февраля вылетел из Москвы на Мальдивы. Потом прилетел в Дубай. Посетил Турцию и в Москву больше не возвращался. Второй самолет, которым пользуется Абрамов, BOMBARDIER Global 6000 28 февраля прилетел в Дубай и находится там", – пишет издание.

В Дубай также сбежал бизнесмен Юрий Кочеринский – владелец холдинга ТАЛТЕК, включающий активы в угольной, машиностроительной и транспортной отраслях. Также в этом городе находится подсанкционный российский олигарх и вместе с тем депутат Государственной думы Андрей Скоч с семьей.

Напомним, российский олигарх Роман Абрамович из-за санкций не может содержать свой персонал. Целый штат сотрудников, содержание особняков, самолетов и яхт обходится ему в 742 тыс. долларов в неделю. Так как доступ к его активам ограничен, ему пришлось просить долги у своих богатых друзей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, один из богатейших россиян Владимир Лисин заявил, что жаловаться на санкции в условиях, когда в Украине бомбят города и гибнут люди, "стыдно". Также он предупредил о том, что российская экономика разрушается, а решения российской власти только усугубляют ситуацию.