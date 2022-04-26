'Прилетало прямо в траншеи': Гайдай объяснил, почему оккупантам удалось захватить Кременную

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал не разгонять "зраду" из-за отхода украинских защитников из Кременной. По его словам, военные решили не держаться за эту территорию, так как российские оккупанты буквально выжгли все во временно оккупированном городе.

Об этом сообщает "Голос Америки". Чиновник подчеркнул, что такая стратегия позволит сохранить людей – они будут воевать против захватчиков и в будущем пойдут в контрнаступление.

"Никто не убегал, никто не оставил позиции. Не было смысла держаться за землю, где прострелен каждый метр. Уже прямо в траншеи прилетало четко", – отметил он.

Гайдай напомнил, что в Кременной произошла "досадная" для россиян ситуация. В одном из зданий случился большой взрыв во время совещания так называемого "народного мэра" с руководством "силовиков" оккупантов.

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По словам чиновника, военные страны-агрессора вывезли много раненых в Попасную. Гайдай добавил, что Лисичанск, Северодонецк и Горская громада, за исключением Новотошковского, находятся под контролем Украины. В Рубежном и Попасной продолжаются бои.

Напомним, ранее глава Луганской ОГА завил, что 26 апреля эвакуационные автобусы будут отправляться из пяти населенных пунктов. Желающие покинуть регион могут выехать из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, Горского.

Кроме того, министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что у ВСУ есть шансы победить агрессора и выгнать его с Донбасса. По словам военного, Донецкая и Луганская области будут для оккупантов "чрезвычайно крепким орешком".