В Кременной произошел взрыв во время совещания 'народного мэра': предатели погибли

В городе Кременная в Луганской области произошел взрыв бытового газа в здание городского исполкома. В момент взрыва там как раз проходило заседание поставленного российскими оккупантами "мэра" города.

Об инциденте сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, погибли много предателей Украины. Официального подтверждения информации о взрыве или о гибели так называемого мэра – пока нет.

"Час назад в Кременной в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа", – написал Геращенко.

Он уточнил, что в результате взрыва есть "много погибших и раненых". Вскоре выяснилось, что не выжил никто.

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"По странному стечению обстоятельств, взрыв газа произошел по время совещания так называемого "народного мэра" Кременной", – сообщил советник главы МВД.

По его информации на совещании кроме так называемого "главы" Кременной были также предатели из силовых структур.

"Говорят, что все, кто предал присягу на верность народу Украины – погибли. Не сочувствуем и не скорбим", – подчеркнул Геращенко.

Кроме того, по его словам, одновременно со взрывом газа в здании горсовета произошел второй взрыв бытового газа в районном отделе полиции. Там в этот момент на совещание собралась группа коллаборантов.

"Город Кременная известен также тем, что еще в начале марта там был найден труп умершего не своей смертью коллаборанта, главы ОТГ – Владимира Струка. Его печальная судьба ничему не научила других. А надо было делать выводы", – добавил советник главы МВД.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай добавил, что оккупанты и назначенные ими на должности предатели взлетели в воздух во время совещания, потому что не соблюдали технику безопасности.

"Короче: проводить совещания больше некому) Даже в кульки нечего положить", – сказал он.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал в Telegram фото последствий взрыва в Кременной. Здание, в котором он прогремел, частично разрушено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты захватили Кременную и расстреляли людей, которые пытались эвакуироваться из города на собственном авто. В результате преступных действий россиян погибли четыре человека, один человек тяжело ранен.