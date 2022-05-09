'Представлял свою жизнь только с небом': защищая Украину, погиб 22-летний летчик с Черниговщины

9 мая в Нежине провели в последний путь погибшего 22-летнего пилота Романа Пасулько, который погиб, защищая Родину. Он с первого дня полномасштабного вторжения России спасал жизнь мирных людей. И заплатил за это собственной.

Похоронили молодого летчика с военными почестями на местном кладбище. Об этом говорится в сюжете "Общественного" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Роман служил в бригаде тактической авиации города Васильков. 24 февраля он получил боевое задание и не колеблясь ни секунды поднялся в небо, рассказали собратья летчика.

"В памяти коллег Роман навсегда останется искренним, улыбающимся, исполненным множеством планов на жизнь, которым к сожалению не суждено было осуществиться... Во время прощания с Романом коллеги и наставники со слезами на глазах вспоминали первые самостоятельные полеты Романа, как ставили его" На крыло" и гордились его достижениями. Роман был искусным учеником, несмотря на молодые годы профессионально подготовленным пилотом...

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Не простим! Отомстим!", – говорится в сообщении Бригады тактической авиации города Васильков.

Попрощаться с Романом пришли родные и жители родного города. Отпевали погибшего воина в храме Веры, Надежды, Любви и матери Софии.

Чтобы почтить память Романа, в небо над Нежином поднялся самолет.

"Он не видел своей жизни иначе, как с небом. Готовился, осуществил свою мечту, он был лучшим в группе и стал бы лучшим летчиком Украины. Российская Федерация коварно напала на нас и оборвала жизнь лучших, которые могли творить наше государство и свое будущее" – сказал коллега родителей погибшего Александр Ступак.

Как сообщал OBOZREVATEL, на "Азовстали" погибла психологица полка "Азов" Наталья Луговская. Женщина пошла помогать украинским защитникам несколько лет назад после того, как погиб в бою ее сын. Он также был "азовцем". А за несколько дней до смерти психологи в подвалах осадного завода погиб и ее зять.