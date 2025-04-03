В Киеве произошел взрыв на рынке, есть погибшие. Все подробности и фото

В Деснянском районе Киева в четверг, 3 апреля, произошел взрыв на рынке "Юность". В результате погибли два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. На месте происшествия работают оперативные службы.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на рынке в Деснянском районе столицы. В результате взрыва погибли два человека", – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в полиции не назвали место, где произошло чрезвычайное событие, однако нам стало известно, что речь идет о рынке "Юность".

Стоит добавить, что взрыв произошел в Днепровском районе Киева. По информации КГГА, в результате детонации неустановленного предмета мужчина получил ранения.

"Мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой, возле гаражей. Пострадавший госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области во время ремонта автомобильного топливного бака произошел взрыв. В результате пострадали два человека, которых госпитализировали в больницу.

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