Сначала похоронила сына, потом пошла воевать: на 'Азовстали' погибла военная психолог и ее зять

На "Азовстали" погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Женщина пошла помогать украинским защитникам несколько лет назад, после того, как погиб ее сын. Он тоже был "азовцем". А за несколько дней до гибели психолога в подвалах осажденного завода погиб и ее зять.

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О гибели Натальи Луговской стало известно 5 мая. Психолог погибла в подвалах осажденного российскими террористами завода "Азовсталь" в Мариуполе. За два дня до этого женщина была серьезно контужена, а потом сообщили о ее смерти.

22 апреля там же погиб ее зять. Дочь Натальи, Татьяна, осталась одна с двумя маленькими дочками и ждет третьего ребенка. Она также военная, кинолог, служила в пограничных войсках.

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Луговская не просто так оказалась в "Азове". 9 марта 2018 года погиб ее сын Юрий, снайпер полка "Азов" с позывным "Баррет". Наталья на своей страничке в Facebook часто публиковала фото сына. Одно она подписала: "Слез уже нет, осталась только злость и разбитое сердце. Не прощу и не забуду никогда…"

Ранее Наталья работала во Львовской областной больнице №3 восстановительного лечения в городе Сосновка Червоноградского района. А также как волонтер оказывала психологическую помощь бойцам АТО.

Она встречалась с бойцами, выслушивала их. Наталья писала, что в Украине не хватает военных психологов для работы с теми, кто прошел ад реальной войны. Она искала информацию в книгах, интернете, общалась с коллегами в Польше.

"Это была героическая женщина, самая лучшая мама и счастливая бабушка. Еще патриот своей страны. Несмотря на семейные потери, она не прекращала нас защищать", – сказала о ней ее знакомая Ольга Тимошенко.

Медсестра областной больницы Ольга Иванчина рассказывает, что Наталью любили все бойцы АТО: "Более молодые называли ее "мама Наташа", а те, кто постарше – "Ромашкой". Она находила общий язык со всеми бойцами, выслушивала их и всегда им помогала. Если нужно добиться медикаментов, гуманитарной помощи – она с ними и в областную раду, и в районную раду ездила.

Когда ее сын решил идти воевать, то она его не отговаривала, потому что у него тоже был твердый характер. Она во всем его поддерживала. Она и сама была очень мужественная женщина. Уже через пару дней после гибели сына она вышла на работу. Всех ребят, которые приехали на похороны ее сына, она сама селила, кормила. А через некоторое время она сама подписала контракт и ушла в "Азов". Мы собирали им помощь, она просила медикаменты, но передать так и не успели".

На "Азовстали" сейчас идут жестокие бои, российские оккупанты прорвались на территорию завода.