"Потихоньку идем на верную гибель": оккупант рассказал о потерях РФ в войне против Украины и назвал себя "сломленным". Видео
Российские оккупанты в разговорах с родными из России рассказывают правду об ошеломительных потерях путинской армии в Украине. Многие из них осознают, что вряд ли вернутся домой из "командировки" в Украину.
Осознание этого факта не добавляет ни мотивации, ни боевого духа оккупантам. О потерях и собственной "сломленности" один из захватчиков рассказал родным в перехваченном украинскими военными телефонном разговоре, опубликованный советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.
Оккупант рассказал собеседнице, что путинская армия несет огромные потери, поэтому он чувствует себя "сломленным".
"Тут каждый день - как последний... Мы только вперед идем на верную гибель... Людей нету... Потихоньку на верную гибель идем", - плачется оккупант.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что рккупанты продолжают мобилизацию в ОРДЛО: призванных используют как "живой щит" для российской армии. Людей под угрозой расстрела бросают на штурм украинских позиций без подготовки и без экипировки.
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