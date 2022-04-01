Оккупанты продолжают мобилизацию в ОРДЛО: призванных используют как живой щит для российской армии

В ОРДЛО российские оккупанты продолжают незаконную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий. Людей задерживают прямо на улицах и силой тащат в военкоматы, угрожая расстрелом.

Мобилизованных без подготовки и экипировки бросают на фронт, россияне используют их как живой щит. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей происходит насильственными методами: мужчин задерживают на улицах, в магазинах и насильно везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте. После этого призывников-новобранцев отправили под Харьков. Никаких документов так называемое "командование" с ними не подписывало", - отметила Денисова.

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Она также сообщила, что гражданских жителей ОРДЛО, которые таким образом "мобилизованы", бросают на фронт впереди российских регулярных войск на штурм позиций защитников Украины. Их используют как "живой щит", рассчитывая, что украинские воины не будут стрелять в людей.

Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является военным преступлением.

"Международное гуманитарное право запрещает принудительную мобилизацию. Согласно статье 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещается оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах", - отметила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жители ОРДЛО начали подозревать, что россияне используют их как "пушечное мясо".

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