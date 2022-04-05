После Бучи оккупанты начали прятать следы своих преступлений, но мы все равно их докажем, – Зеленский

После того, как весь мир увидел последствия зверств россиян в Буче, оккупанты начали пытаться скрывать свои преступления против мирного населения. Тем не менее, они не смогут избежать наказания, пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

Все военные преступления захватчиков будут зафиксированы и доказаны. Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, сделайте страницу до конца).

Зеленский побывал в освобожденных от врага городах под Киевом – Стоянке, Буче, Ирпене – и сказал, что они уже выглядят не так, как вчера. Однако населенные пункты разбиты россиянами, в домах и во дворах еще остаются тела расстрелянных и замученных местных жителей.

Видео дня

"Города просто разбиты. На дорогах сожженная военная техника, разбитые и расстрелянные машины. Особенно тяжело смотреть на следы пуль на автомобилях с надписью "Дети", – добавил он.

Расследование преступлений оккупантов только началось, однако уже известно, что только в одной Буче они убили более 300 человек и это число еще увеличится. В Бородянке и других освобожденных городах и селах Киевщины, Черниговщины, Сумщины жертв может быть еще больше.

За совершенное все враги будут нести ответственность, украинская сторона делает все, чтобы как можно скорее установить всех причастных к преступлениям солдат РФ и наказать их.

"Хочу подчеркнуть: мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечиваем максимальный доступ журналистов в Бучу и другие освобожденные города Украины. Сотен журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов. Как можно больше! Чтобы мир видел, что сделала Россия", – сказал украинский лидер.

Вопрос привлечения оккупантов-убийц к ответственности он обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Австрии Негаммером и президентом Польши Дудой.

В то же время, россияне после совершения ужасных преступлений пытаются прибегнуть к своему старому методу – обвинить во всем Украину. Так уже было в 2014 году, когда они сбили малазийский "Боинг" над Донбассом.

"Но, как и тогда, у них ничего не получится. Они не смогут обмануть весь мир. Придет время, когда и каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим. И сделаем глобально известным", – пообещал Зеленский.

Он подчеркнул, что все нормальные люди понимают, кто начал эту войну и что делает Россия, уже есть множество доказательств зверств оккупантов. Поэтому российским пропагандистам остается "наработать на приговор будущего трибунала".

"В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", – сказал гарант.

Зеленский также отметил реакцию мира на резню в Буче и подчеркнул, что теперь, наконец, должен быть мощный санкционный ответ России на это массовое убийство мирного населения. Глава государства обратился к лидерам мира и спросил, неужели нужно было дождаться такого ужаса, чтобы отбросить все сомнения и нерешительность и действовать.

"Неужели нужно было сотням наших людей погибнуть в мучениях, чтобы некоторые лидеры Европы наконец-то поняли, что российское государство заслуживает максимально жесткого давления? Это разрывает сердце каждому украинцу. Это разрывает мне сердце. Ведь только сейчас мы слышим от всех мировых лидеров заявления, которые должны были прозвучать давно, когда все было уже абсолютно понятно", – заявил президент Украины.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы поскорее прогнать оккупантов с нашей земли. Если бы у нас уже были самолеты, танки, артиллерия, противоракетное и противокорабельное оружие, мы смогли бы спасти тысячи людей.

"Я вас не обвиняю – я обвиняю только российских военных. Но вы могли бы помочь. Я продолжу говорить это в глаза всем, от кого зависит решение об оружии для Украины", – сказал Зеленский.

В то же время в освобожденных населенных пунктах уже начинаются работы по возвращению к нормальной жизни. Проводится разминирование территорий, скоро возобновят подачу электричества и воды, обеспечат медицинскую помощь и нормальный доступ к товарам.

"Конечно, восстановим и разрушенное и поврежденное жилье. Восстановим дороги, мосты, инфраструктуру. Жизнь придет снова в каждый город, в каждую громаду, которые пытались уничтожить оккупанты, – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский побывал в освобожденной Буче. Находясь в городе, где уже который день находят замученных и убитых российскими оккупантами украинцев, глава государства заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид украинского народа.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!