Зеленский – о зверствах оккупантов: уже известно о 300 убитых в Буче, в Бородянке может быть еще больше

Только в Буче Киевской области российские оккупанты убили 300 гражданских. Однако в других населенных пунктах количество жертв может быть еще больше.

Об этом в своем обращении ночью 5 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заверил, что ответственность настанет для убийц.

"Мы только начали расследование всего того, что наделали эти оккупанты. Только в одной Буче известно о более чем 300 убитых людей, который подвергали пыткам. Вероятно, количество жертв будете еще больше, когда проверят весь город. И это только один город. Уже есть информация, что в Бородянке и других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше", – отметил Зеленский.

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Президент отметил, что во многих освобожденных селах Киевской, Черниговской и Сумской областях оккупанты делали такое, что местные жители не видели даже во времена нацистской оккупации.

"Безусловно, за это будет ответственность для оккупантов", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые признаки наличия братской могилы в Буче, которую украинские военные выявили после освобождения города от оккупантов, были замечены 10 марта. Около 280 убитых российскими военными людей похоронены были возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых ПЦУ.

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