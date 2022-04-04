Зеленский посетил Бучу и заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в освобожденной Буче. Находясь в городе, где уже который день находят замученных и убитых российскими оккупантами украинцев, глава государства заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид украинского народа.

Это мнение президента Украины поддерживают лидеры многих государств мира. Об этом пишет ВВС.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, где заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид", - отмечает издание.

ВВС также собрало реакции глав других государств на открывшиеся миру чудовищные преступления российских оккупантов в пригороде украинской столицы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что эти убийства следует квалифицировать как геноцид.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести дополнительные санкции в отношении российского экспорта нефти и угля.

В Германии после фото и видео из Бучи допустили введение эмбарго - правда, не немедленно, а со временем. Об том, что "государство работает над этим", по данным ВВС, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Анонсировал новые санкции против России за чудовищные преступления против мирных украинцев и президент Совета ЕС Шарль Мишель. Он также заявил, что Евросоюз и дальше будет предоставлять Украине поддержку.

На фоне всей этой поддержки особенно красноречиво выглядит упомянутая в статье реакция РФ: "Кремль неоднократно отрицал, что российские войска убивали мирных жителей".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче продолжают находить доказательства военных преступлений российских оккупантов.

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