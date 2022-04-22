Покруче Чернобаевки: украинские силы 'накрыли' передовой командный пункт в Херсонской области, – Арестович

Украинские защитники провели успешную операцию в Херсонской области, уничтожив полсотни офицеров армии РФ. Наши бойцы накрыли огнем передовой командный пункт российских фашистов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина. Арестович подчеркнул, что разгром оккупантов на Херсонщине будет покруче Чернобаевки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам советника Ермака, в командном пункте, уничтоженном украинскими военными, было около 50 старших российских офицеров. Мог там находиться и командующий армией.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это круче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их не известна, но думаю, грустная. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще один убитый командующий армией ни добавился, вместе с начальником штаба, заместителями и т.д.", – сообщил советник главы Офиса президента.

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По "пророчеству" Арестовича, до 9 мая, несмотря на ожидания и требования Путина, в России, учитывая ход военных действий, скорее всего не будет никаких победных достижений в захватнической войне с Украиной

"За 5 дней наступления успехи мизерны для такой концентрации войск, а главное в соответствии с задачами и их выполнением. Так что до 9 мая они могут ничего не получить", – отметил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации оперативно-тактической группировки "Восток", украинские защитники уничтожили технику РФ и 130 оккупантов на восточном направлении.