Под Кривым Рогом российские оккупанты обстреляли из 'Градов' два населенных пункта, – Вилкул

Российские оккупанты в среду, 20 апреля, обстреляли из систем залпового огня два населенных пункта возле Кривого Рога в Днепропетровской области. Речь идет о Зеленодольске и селе Большая Костромка.

Об этом на брифинге сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он транслировался в Telegram. По его словам, обстрел произошел около 21:30.

После вражеской атаки есть проблемы с энергообеспечением этих населенных пунктов. Остальные последствия уточняются.

Вилкул отметил, что войска страны-агрессора постоянно прибегают к обстрелам сел в Херсонской области, которые Вооруженные силы Украины уже освободили от оккупации.

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Он также предупредил, что линия фронта отодвинута от Кривого Рога, но возможны любые подлые провокации российских оккупантов.

Напомним, что 16 апреля Вилкул сообщал, что войска РФ были обстреляны системами залпового огня села в Херсонской и Днепропетровской области. Эти населенные пункты были освобождены ВСУ из российской оккупации. Жертв среди мирного населения нет, но дома и фермы получили повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области. Враг применил запретные кассетные боеприпасы.