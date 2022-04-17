Оккупанты обстреляли освобожденные села на Херсонщине и Днепропетровщине из систем залпового огня, – Вилкул

Войска России в субботу, 16 апреля, обстреляли системами залпового огня села в Херсонской и Днепропетровской области. Эти населенные пункты были освобождены Вооруженными силами Украины из российской оккупации.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул на своем канале в Telegram. В частности под обстрелы попали прифронтовые села Криворожского района.

По информации Вилкула, жертв среди мирного населения нет, но дома и фермы получили повреждения.

"Сегодня было несколько обстрелов системами залпового огня по прифронтовым селам Херсонской области, освобожденным нашей армией, и в районе прифронтовых сел Криворожского района. Есть поврежденные дома и фермы. Слава Богу, жертв нет. Прошу всех и впредь выполнять, если объявляется эвакуация с каких-то территорий", – написал он.

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Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику противника. В детали чиновник не стал вдаваться, но добавил, что в течении суток было уничтожено несколько единиц вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля оккупанты обстреляли жилые кварталы города Пологи Запорожской области. В результате бомбардировки ранения получил 12-летний ребенок, которого пришлось срочно прооперировать в военном госпитале.