"Пиз*ы мы тут отхватываем и все, отступаем!" Выяснилась настоящая причина перегруппировки войск РФ. Аудио

Российские оккупанты заявляют, что якобы проводят перегруппировку войск. Однако на самом деле противник отступает, потому что получает мощный отпор от защитников Украины, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.

Об этом рассказал один из оккупантов в телефонном разговоре со своей женой. СБУ перехватила этот звонок и опубликовала на своих страницах в соцсетях.

"Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб**аемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб**аются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра", – признается россиянин.

Супруга растерялась и спросила, почему в РФ в новостях рассказывают об успехах армии Путина. Оккупант ответил: "Все п*здобольство".

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Как сообщал OBOZREVATEL, РФ продолжает нести огромные потери после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 4 апреля были ликвидировано минимум 18 300 оккупантов.

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