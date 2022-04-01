"Кинули мясо сюда и все!" Оккупанты признались, зачем была мобилизация в "Л/ДНР". Аудио

Российские военные продолжают жаловаться на свое руководство и реалии войны против Украины в телефонных разговорах с близкими. Один из оккупантов признался, что здесь на самом деле воюет меньшая часть введенных войск – другие или просто ждут, или понесли большие потери – а мобилизованные из "Л/ДНР" не умеют даже стрелять и, по сути, являются "мясом" на поле боя.

Кроме того, солдат из РФ рассказал, что у них "дох** отказников". "С бригады один батальон пехоты остался, а два других просто уехали", – сказал он какой-то женщине по телефону. Новую аудиозапись обнародовал на Telegram-канале Pravda Gerashchenko советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Они просто сказали: "Все нах**!" Они уволились, их увольняют. Там кого сажают, кого... Через день короче увольняются люди. Всех зае**ло три месяца (вероятно, с учетом времени учений, – ред.) здесь тусоваться", – пожаловался оккупант.

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Женщина отреагировала на это эмоционально. Она удивилась: по телевизору ведь "показывали, что к вам Чечня туда поехала".

"Какая Чечня?! Она после нас заехала в Мариуполе. Начинают там делать вещи, когда мы там все сделали уже давным-давно", – ответил на это российский "освободитель".

Он рассказал, что сейчас их укомплектовали мобилизованными из "Л/ДНР". "Мужиками которые них** делать не умеют, ни разу не стреляли. Короче просто кинули мясо сюда и все..." – сказал оккупант.

"Вот переговоры прошли. Сейчас Киев не сильно так будут бомбить. Короче типа договорились они. Сейчас будут б**дь там договоры-х**вы, все дела", – продолжил он.

Также, по словам путинского военного, сейчас их армия просто окружила города и ждет, пока у ВСУ "все закончиться" или пока авиация не "разх**рит все к х**м и все".

Россиянка в ответ сказала, что "будет на это надеяться", однако она видела по телевизору, что Вооруженным силам Украины с техникой помогают западные партнеры.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

российские военные открыли огонь по автомобилям Национальной полиции, которые были загружены гуманитарной помощью и направлялись в Марьинку Донецкой области.

Несмотря на это, копам удалось передать украинцам часть продуктовых наборов.

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