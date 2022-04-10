Отомстили за Краматорск: Арестович рассказал о ликвидации украинскими военными 'жирных целей' оккупантов. Видео

Украинские защитники отомстили оккупантам за гибель более 50 украинцев на железнодорожном вокзале в Краматорске, где россияне нанесли ракетный удар. ВСУ дали достойный ответ и атаковали те части войск, которые направлялись на Изюмское направление.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину. По его словам, ВСУ ударили по 4 военным целям россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинские военные, в отличие от них (российских оккупантов – Ред.), бьют чисто по военным целям. И они очень хорошо попали в район Купянска и других городов, где есть скопления войск. Это они должны были прийти на помощь изюмской группировке. Все как положено, по "жирным" целям", - рассказал Арестович.

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Он добавил, что речь идет о командном пункте оккупантов, а также складах с боеприпасами и топливом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны США подтвердили, что ракетный удар "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске нанесли именно российские военные.

Добавим, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия наносит удары по Украине ракетами, которые Киев передал Москве в рамках Будапештского меморандума. У этих боеприпасов дальность до трех тысяч километров, поэтому военные страны-агрессора могут совершать запускать даже со своей территории.