Освобождение Донбасса и Крыма: эксперт назвал нюансы

Освобождение оккупированных Донбасса и Крыма будет иметь свои особенности. Установить контроль над ними будет гораздо труднее, чем над остальными временно оккупированными территориями Украины, из-за большого количества коллаборантов и людей, настроенных пророссийски.

Установить контроль над участком государственной границы с Россией также будет проблематично. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Эксперт спрогнозировал, что часть местного населения оккупированного Донбасса может оказывать сопротивление украинским защитникам. С этой целью страна-агрессор Россия уже сегодня может готовить на этих территориях диверсионные группы и снабжать их оружием.

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При освобождении оккупированного Крыма возможны такие же препятствия. Кроме того, свою роль сыграет наличие на полуострове большого количества российских военных.

Затруднения могут возникнуть и при установлении контроля над государственной границей. "Украинские силы могут оказаться под постоянными обстрелами с российской территории, то есть сам вопрос взятия территории под надежный контроль также проблематичен", – отметил Мельник.

В то же время эксперт подчеркнул, что не стоит недооценивать возможности договоренностей между сторонами, особенно когда российская армия понесет большие потери.

"Если к тому времени Россия все-таки будет вынуждена сесть за стол переговоров не с ультиматумами, а в поисках какого-нибудь приемлемого компромисса, тогда эти вопросы, по крайней мере, взятие под контроль границы, будут решены более успешно", – подытожил он.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают освобождать временно оккупированные населенные пункты страны. 6 мая были освобождены пять населенных пунктов в Харьковской области.