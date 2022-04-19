Оккупанты провели 'референдум' в Розовке на Запорожье: людей заставили 'голосовать' под дулом автоматов

Российские фашисты провели псевдореферендум в селе Розовка, расположенном в Пологовском районе Запорожской области. Село со 2 марта находится под оккупацией врага.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация. В ОВА рассказали, что с начала оккупации захватчики проводили "работу" с местным населением, сделали так называемую перепись, затем навешивали флаги террористической "ДНР", после чего в деревню приезжал один из главарей ОРДЛО.

Жителей села, а это преимущественно пожилые люди и переселенцы из Мариуполя, обманом собрали в местный дом культуры. Им пообещали, что будут обсуждать выплаты пенсии и выяснять социально-бытовые нужды крестьян.

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На самом же деле людей поставили перед фактом, что они вынуждены принять участие в так называемом меморандуме за то, чтобы провести выборы нового "мэра" и "актива села".

Людей под дулами автоматов заставили проголосовать за все это, а потом еще и за обращение в так называемую "ДНР" о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье.

"Мы знаем, что это фейковое и коварное событие, которое несет угрозу прежде всего самим жителям общины. Мы знаем, что оно незаконно. И мы никогда не признаем эти события. Сегодня уже сформировано и направлено соответствующее заявление в СБУ и полицию. Мы знаем обо всех коллаборантах, принимавших в этом участие", – отметил глава Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский.

Он предостерег население от участия в таких собраниях в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации ГУР, оккупанты готовят ряд псевдореферендумов на временно контролируемых территориях