Россия готовит новый 'референдум' на Херсонщине: Подоляк напомнил Кремлю, что такое волеизъявление

На всей территории Украины с 24 февраля происходит волеизъявление украинцев относительно Российской Федерации. Вот только очереди стоят не на участках для голосования, а за оружием.

Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия готовит псевдореферендум в Херсонской области о создании так называемой "ХНР".

Подоляк упрекнул Кремль в том, что он ничего не знает о настоящей демократии и напомнил, что такое волеизъявление народа.

"Россия готовит очередной псевдореферендум на Херсонщине. Сразу видно, что Кремль ничего не понимает в демократии. Референдум – это волеизъявление народа. Волеизъявление относительно России у нас происходит по всей стране с 24.02. Только вместо очередей на участке – очереди за оружием. Все будет Украина!" – написал Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты провели "референдум" в Розовке на Запорожье, заставив людей "голосовать" под дулом автоматов.