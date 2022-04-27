Оккупанты ведут активные действия на Слобожанском и Донецком направлениях и наносят удары в районе 'Азовстали' – Генштаб

На 63-е сутки героического противостояния народа Украины военному вторжению страны-агрессора РФ путинская армия продолжает наступать в Восточной операционной зоне. Сегодня наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, а удары – в районе комбината "Азовсталь" в блокадном Мариуполе.

Вместе с тем оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике. Только накануне украинские защитники отбили девять атак захватчиков на востоке, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Ныне противник принимает меры по доукомплектованию своих подразделений, понесших потери во время боевых действий, техникой. В частности, за счет снятия ее с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка машин и вооружениz на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом.

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Также оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник наносит авиационные удары и поражает артиллерией инфраструктуру Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа РФ, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Враг овладел северо-восточной окраиной Большой Камышевахи, а также взял под контроль населенный Заводы.

С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонно-тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов указанного региона РФ враг развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

На Донецком направлении подразделения ВС России ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасную, Рубежное и развить наступление на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении враг установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе Ямполя.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над Новотошковским, ведут наступление в направлении Нижнего и Орехового.

На Мариупольском направлении оккупанты оказывают массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе российские военные продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на содержании ранее занятых рубежей и огневого влияния на позиции украинских войск. На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также проводит воздушную разведку.

Силами подразделений Росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и пополнение запасов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил ВСУ продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины.

"Во время внезапных авианалетов российские оккупанты несут существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", – сообщают в Генштабе.

В частности, украинские воины за предыдущие сутки поразили семь воздушных целей РФ: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей было отбито девять атак врага, уничтожено девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной и 17 бронированной техники, три единицы специальной инженерной и 16 автомобильной техники, четыре топливозаправщика и зенитную установку.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что оккупанты во временно захваченном Херсоне уже пытаются проводить "ползучую аннексию". С каждым днем они все больше проникают во властные структуры и захватывают контроль над сферами жизнедеятельности херсонцев.