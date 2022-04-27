Россия начала в Херсоне 'ползучую аннексию', - Арестович

Российские оккупанты во временно захваченном Херсоне уже пытаются проводить так называемую "ползучую аннексию". С каждым днем они все больше проникают во властные структуры и захватывают контроль над сферами жизнедеятельности херсонцев.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованном на YouTube 26 апреля. Арестович отметил, что все это оккупанты делают до проведения псевдореферендума в городе (чтобы просмотреть видео, сделайте новость до конца).

"В Херсоне выгнали мэра... полицейских пытаются каких-то набирать - двух набрали... Мероприятия по смене власти проводятся", - рассказал Арестович.

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В то же время оккупанты завозят в Херсон учителей и воспитателей детсадов из России и ОРДЛО, заявили об обучении общеобразовательных школ по новым учебным программам, а предпринимателям объявили, что с 1 мая они должны платить налоги в российский бюджет.

"Россияне таким образом фактически проводят мероприятия по присоединению Херсона к РФ – пока без провозглашения, но на уровне практических действий", - резюмировал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 26 апреля провели в Херсоне заседание, на котором представили так называемых председателя ОГА и мэра города. Ими стали Владимир Сальдо и Александр Кобец.

В свою очередь к жителям Херсона обратился законный мэр города Игорь Колыхаев. Он сообщил об избрании новой оккупационной власти и подтвердил, что не собирается ней сотрудничать.