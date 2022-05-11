Оккупанты в панике бежали из Русской Лозовой и утопили два своих вездехода на взорванном мосту. Видео

Во время зачистки от оккупантов села Русская Лозовая на Харьковщине войска РФ в панике покидали населенный пункт. Они так торопились сбежать от воинов Вооруженных сил Украины, что утопили два своих вездехода.

Преградой для российских МТ-ЛБ стал взорванный мост через реку Лозовенька. Об этом в Telegram сообщил украинский журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Панический побег рашистских войск", – написал он.

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Бутусов рассказал, что два бронетранспортера на полном ходу влетели на мост с разных сторон села, один из них наехал на другой.

На этом же месте они и остались стоять как свидетельство спешного побега солдат "второй армии мира" из Русской Лозовой.

Напомним: в зачистке населенного пункта от захватчиков участвовали разведчики вместе со спецподразделением "Кракен". Яркое видео от ГУР Минобороны об освобождении Русской Лозовой смотрите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские воины освободили село Русская Лозовая в Харьковской области. Теперь этот важный со стратегической точки зрения населенный пункт на трассе Харьков – Белгород находится под полным контролем ВСУ.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять в сети информацию об освобождении населенных пунктов из-под оккупации. По ее словам, подобные сообщения вредят обороне государства.

Маляр рассказала, что после заявлений об освобождении села произошло обострение – враг активизировался. В результате в Русской Лозовой – один погибший и 12 раненых.