Как освобождали Русскую Лозовую на Харьковщине: яркое видео от ГУР Минобороны

Село Русская Лозовая под Харьковом недавно было освобождено от российских оккупанов. В зачистке населенного пункта от захватчиков участвовали разведчики вместе со спецподразделением "Кракен".

Воины показали, как выбивали врага из села. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как наши защитники выявляли позиции врага и их технику, которую оккупанты предусмотрительно прятали среди домов мирных жителей, а боеприпасы – во дворах и прямо в домах.

Видео дня

По позициям противника украинские воины наносили точечные меткие удары. Некоторые россияне выжили и сдались в плен.

На видео также попали моменты, когда раненым в боях воинам оказывали первую помощь. Также наши бойцы спасли собаку, которая испуганно бегала возле села, и помогали местным жителям.

После изгнания оккупантов над селом снова был поднят украинский флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины освободили село Русская Лозовая в Харьковской области. Теперь этот важный со стратегической точки зрения населенный пункт на трассе Харьков – Белгород находится под полным контролем ВСУ.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять в сети информацию об освобождении населенных пунктов из-под оккупации. По ее словам, подобные сообщения вредят обороне государства.

Маляр рассказала, что после заявлений об освобождении села произошло обострение – враг активизировался. В результате в Русской Лозовой – один погибший и 12 раненых.