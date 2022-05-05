newspaper

Как освобождали Русскую Лозовую на Харьковщине: яркое видео от ГУР Минобороны

София Закревская
Война в Украине 2022
2 минуты
15,7 т.
Как освобождали Русскую Лозовую на Харьковщине: яркое видео от ГУР Минобороны

Село Русская Лозовая под Харьковом недавно было освобождено от российских оккупанов. В зачистке населенного пункта от захватчиков участвовали разведчики вместе со спецподразделением "Кракен".

Воины показали, как выбивали врага из села. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как наши защитники выявляли позиции врага и их технику, которую оккупанты предусмотрительно прятали среди домов мирных жителей, а боеприпасы – во дворах и прямо в домах.

Наши воины обнаружили немало российских боеприпасов и оружия.
Видео дня
Захваченная вражеская техника.

По позициям противника украинские воины наносили точечные меткие удары. Некоторые россияне выжили и сдались в плен.

Позиции россиян.
Оккупанты бежали из села.

На видео также попали моменты, когда раненым в боях воинам оказывали первую помощь. Также наши бойцы спасли собаку, которая испуганно бегала возле села, и помогали местным жителям.

Воины спасли собаку.

После изгнания оккупантов над селом снова был поднят украинский флаг.

Над Русской Лозовой подняли украинский флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины освободили село Русская Лозовая в Харьковской области. Теперь этот важный со стратегической точки зрения населенный пункт на трассе Харьков – Белгород находится под полным контролем ВСУ.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять в сети информацию об освобождении населенных пунктов из-под оккупации. По ее словам, подобные сообщения вредят обороне государства.

Маляр рассказала, что после заявлений об освобождении села произошло обострение – враг активизировался. В результате в Русской Лозовой – один погибший и 12 раненых.