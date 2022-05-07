Оккупанты устроили авиаобстрел Сумщины, ранен украинский пограничник. Фото

Россия из авиации обстреляла Миропольскую и Хотинскую общины в Сумской области. Ранен украинский пограничник.

Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий. Он также показал осколки от российских снарядов, которыми враг бил по украинской территории.

Территории Миропольской и Хотинской громад с воздуха обстреляла вражеская российская авиация. Это случилось сегодня, 7 мая, после обеда, ракетами "воздух – земля". В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины", – отметил губернатор.

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Живицкий отметил, что угроза новых ударов по-прежнему сохраняется, и призвал жителей региона не покидать укрытий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Одессы. Кроме того, стратегическая авиация врага нанесла ракетный удар по Краснограду в Харьковской области.