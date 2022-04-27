Оккупанты готовят "пресс-тур" в Мариуполь для пропагандистских СМИ, – ГУР Минобороны

На четверг, 28 апреля, российские оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для лояльных к себе СМИ. Для этого в уничтоженном Мариуполе готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР МО, прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через российский Ростов.

"В программе мероприятия – "альтернативные факты" обороны Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовые убийства мирных жителей украинскими военными", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на украинцев.

"Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", – резюмировали в ГУР МО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в подземельях металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе скрываются тысячи мирных жителей. Известно о не менее 2 тысячах людей, которые до сих пор находятся на территории предприятия.

Украинские морпехи и бойцы полка "Азов", держащие оборону в Мариуполе на территории завода "Азовсталь", рассказали, что ситуация критическая, количество раненых растет, а помочь им медики не имеют возможности.

Также военный медик полка "Азов" показал шокирующие фото из Мариуполя. Там врачи вынуждены оперировать защитников круглосуточно в ужасающих условиях и практически без медикаментов и перевязочных материалов.