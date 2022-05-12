Оккупанты совершили авианалет на Харьковщине, на Донбассе идут тяжелые бои. Главное о ситуации

За прошедшие сутки оккупанты совершили авианалет на Харьковскую область, а также обстреляли территорию Луганщины – есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Тяжелые бои с российскими военными продолжаются на Донбассе.

Кроме того, враг продолжает наносить ракетные удары по украинским городам и селам. Об этом говорится в сводке ситуации по регионам на утро четверга, 12 мая, которой располагает OBOZREVATEL.

Черниговская область: ночью армия РФ дважды нанесла удар по городу Новгород-Северский. Вражеские снаряды попали в школу-интернат и частные дома. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Полтавская область: в результате ракетного удара пострадала часть инфраструктурного здания в Карловской общине. Пострадавших нет, обошлось без пожара.

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Днепропетровская область: утром враг обстрелял Зеленодольскую общину – один человек погиб, еще один получил ранения.

Харьковская область: оккупанты совершили авианалет на село Новый Мерчик Богодуховского района. Один мирный житель получил серьезные ранения и ожоги. Также есть пострадавший в результате обстрела Лозовского района.

Все попытки наступления россиян на Изюмском направлении безуспешны. В Харькове за прошедшую ночь обстрелов не зафиксировано.

Луганская область: 26 артиллерийских обстрелов по всей территории региона. Оккупанты пытаются полностью взять под контроль Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и захватить Северодонецк. Продолжаются бои в Белогоровке – за сутки повреждены 24 жилых дома.

Донецкая область: активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Попытки прорыва в районе Торецкой городской общины отражены. Также оккупанты обстреляли кассетными снарядами фенольный завод в Нью-Йорке. В результате два человека получили ранения.

В Светлодарске войска РФ разрушили многоэтажный дом. С утра продолжались артиллерийские обстрелы Авдеевки и Очеретинской громады. Повреждены частные дома.

Херсонская область: армия страны-агрессора обстреляла из градов село Калининское, Великоалександровскую тг. Из-за постоянных вражеских атак в регионе продолжаются возгорания лесов. По предварительной информации, огонь охватил около 800 гектаров.

Николаевская область: обстрел села Нововасилевка, в результате чего произошел пожар жилого дома. Также обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине – там частично повреждены жилые дома, ранена женщина.

В Широковской общине были обстрелы после обеда и в четыре утра. Повреждений и потерпевших нет. В Николаеве оккупанты атаковали территорию Балабановского леса. Утром также поступило сообщение об обстреле в Корабельном районе города – поврежден бытовой газопровод.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационный "заместитель военно-гражданской админстрации" Кирилл Стремоусов прокомментировал вопрос поставок пресной воды в Крым. По его словам, Херсонская область обеспечивать полуостров бесплатной днепровской водой.