Оккупанты размечтались о бесплатных поставках воды с Херсонщины в Крым: Стремоусов отметился заявлением

Оккупационный "заместитель военно-гражданской админстрации" Кирилл Стремоусов прокомментировал вопрос поставок пресной воды в Крым. По его словам, Херсонская область обеспечивать полуостров бесплатной днепровской водой.

Об этом сообщает "РИА Новости". Коллаборант также назвал работу Северо-Крымского канала "жизненно важным и необходимым моментом".

"Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от "республики", которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области", – сказано в сообщении.

Отметим, накануне Стремоусов заговорил о присоединении региона к России. С такой просьбой оккупанты намерены обратиться к главе Кремля Владимиру Путину. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал заявление коллаборанта глупостью "космического масштаба". "У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области оккупанты хотят отобрать квартиры у тех, кто покинул оккупированную территорию. Недвижимость собираются использовать для "полноценного проживания прибывших граждан".