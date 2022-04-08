ВСУ под Мариуполем ликвидировали около 120 оккупантов, еще 650 – ранены и без вести пропавшие, – журналист

Под Мариуполем Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий нанесли армии России мощный удар. Ликвидировано как минимум 118 российских военнослужащих.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook в четверг, 7 апреля. По его словам, украинские защитники полностью уничтожили две батальонные тактические группы 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Симферополь) Черноморского флота.

При этом, по информации журналиста, ранения получили 576 солдат российской армии. Более 80 военнослужащих остались под завалами зданий и в сгоревшей технике. Их считают без вести пропавшими.

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Отметим, что по состоянию на утро четверга, 7 апреля, Россия потеряла в войне в Украине 18 900 своих солдат. Также украинские защитники уничтожили 698 танков и 150 самолетов. В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины снова нанесли врагу потери. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского и 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр уничтожили технику российских оккупантов.