Оккупанты собрались назвать в Херсоне улицу в честь Жириновского: им предложили более креативное решение

Российские оккупанты заявили, что планируют назвать во временно захваченном Херсоне одну из улиц именем покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который при жизни был известен своими агрессивными призывами к уничтожению Украины. В ответ оккупантам предложили не стесняться, а сразу перезахоронить Жириновского в Херсоне, где ненавидят оккупантов.

Об этом рассказал в своем Youtube-канале украинский журналист Роман Цымбалюк. Он объяснил, почему такая идея больше "понравится" жителям города.

В среду, 12 мая, телеканал "Херсон и Запорожье - 24", запущенный в Херсоне оккупантами, сообщил об инициативе назвать одну из улиц в Херсоне именем Владимира Жириновского.

Журналист Роман Цымбалюк не оставил идею без внимания и развил ее с пользой для Украины.

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"Думаю, что этого недостаточно, это не сработает. Причем, ничего не сработает у оккупантов, чтобы удержать оккупированный город и не только Херсон. Но попробовать надо: для этого Жириновского надо выкопать, погрузить в катафалк и повезти по Крымскому мосту в Херсон. Что-то мне подсказывает, что при транспортировке в Жириновского может прилететь ракета", - отметил Цымбалюк.

Он обратил внимание на то, что Жириновский как раз и являлся сторонником ракетных ударов по Украине.

"Но Жириновский оказался самым умным – он первым убежал с фронта. Звал россиян на войну, а сам отступил ровно на два метра в грунт", – саркастически прокомментировал журналист.

По его словам, россиянам остается только надеяться на оккультные практики, чтобы закрепиться на захваченной земле.

"После этого сюда будут приезжать депутаты, создавать картинку удержания украинской земли и делать вид, что они уже победили", - резюмировал Цымбалюк.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров на фоне смерти депутата Госдумы Жириновского высмеял российские фейки и пропаганду. Он опубликовал мем о "подброшенном укронацистами" трупе политика.

Жириновский при жизни прославился не только призывами начать войну в Украине, но и женоненавистничеством. Он публично унижал жену и утверждал, что россиянки "свели в могилу" больше мужчин, чем Гитлер.