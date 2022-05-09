Оккупанты сделали 'губернатором' Запорожья бывшего нардепа, сдавшего Мелитополь РФ. Фото предателя

Российские захватчики назначили "губернатором военно-гражданской администрации" Запорожской области коллаборанта Евгения Балицкого. Предатель Украины ранее был народным депутатам от "Оппозиционного блока", а также депутатом Запорожского облсовета.

Об этом в понедельник, 9 мая, сообщило издание "Риа Мелитополь". Журналисты отметили, что Балицкий уже провел "пресс-конференцию" во временно захваченном Мелитополе.

На ней предатель провозгласил себя "губернатором ВГА" и отвечал на вопросы журналистов из Индии, Бразилии и РФ. Стоит отметит, что рашистам не удалось захватить всю Запорожскую область, оккупанты контролируют только ее часть.

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Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщал, что Балицкий был одним из тех коллаборантов, которые сдали оккупантам город после того, как россияне похитили законного мэра Мелитополя Ивана Федорова. По данным Геращенко, именно Балицкий отвечал за коммуникацию с РФ и руководил всеми процессами.

Более того, как сообщили журналисты, Балицкий с приходом в город российских захватчиков лично руководил операциями по отъему имущества работающих заводов на территории Мелитополя и вывозу имущества в Крым.

Он якобы каждую неделю вывозит в оккупированный Симферополь минимум десять фур сельскохозяйственных запчастей мелитопольских производителей.

Балицкий постоянно отмечался скандальными заявлениями и поступками. В 2018 году тогда еще нардеп грозил отхватить часть Украины, заявлял о "фашистской оккупации" Украины, при этом открыто посещая оккупированный Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе, что в Запорожской области, устроили пропагандистское шествие. Для эффектной картинки рашисты завезли тысячи людей из Крыма и Луганска, а также окрестных сел.