Оккупанты саботируют приказы и ломают свою технику, – Ким

Российские оккупанты начали массово саботировать приказы своего командования. Они боятся быть убитыми на украинской земле, поэтому специально ломают боевую технику, чтобы им не пришлось вступать в бой с ВСУ.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем канале в Telegram. "Сейчас массовое явление – россияне саботируют приказы, ломают свою технику. Для них это ситуация "win-win" – и не умер, и преступный приказ не выполнил", – отметил Ким.

Он отметил успехи защитников Украины на Харьковском направлении. "Гонят наши ВСУ российских оккупантов за поребрик. Ждем подкрепления и нашего направления", – заявил глава Николаевской ОВА.

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Ким также рассказал, что пытается связаться с легионом "Свобода России". Он отметил, что эти военнослужащие борются не за Украину, но против российского диктатора Владимира Путина. "Очень радует, что это движение появилось и развивается", – добавил Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича, Вооруженные силы Украины на некоторых участках фронта на Харьковском направлении приблизились к границам России. Где-то даже вышли на них.