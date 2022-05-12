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Оккупанты саботируют приказы и ломают свою технику, – Ким

Кирилл Лютый
Война в Украине 2022
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Ким заявил, что оккупанты саботируют приказы

Российские оккупанты начали массово саботировать приказы своего командования. Они боятся быть убитыми на украинской земле, поэтому специально ломают боевую технику, чтобы им не пришлось вступать в бой с ВСУ.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем канале в Telegram. "Сейчас массовое явление – россияне саботируют приказы, ломают свою технику. Для них это ситуация "win-win" – и не умер, и преступный приказ не выполнил", – отметил Ким.

Он отметил успехи защитников Украины на Харьковском направлении. "Гонят наши ВСУ российских оккупантов за поребрик. Ждем подкрепления и нашего направления", – заявил глава Николаевской ОВА.

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Ким также рассказал, что пытается связаться с легионом "Свобода России". Он отметил, что эти военнослужащие борются не за Украину, но против российского диктатора Владимира Путина. "Очень радует, что это движение появилось и развивается", – добавил Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича, Вооруженные силы Украины на некоторых участках фронта на Харьковском направлении приблизились к границам России. Где-то даже вышли на них.